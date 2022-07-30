العراق؛ توافق الاطار التنسيقي والتيار الصدري مصلحة عليا

العالم - خاص بالعالم

وأكد غيث محمد في حديث لقناة العالم علی ضرورة تحلي الطرفين بنفس كبير والجلوس الی طاولة الحوار.

وقال غيث محمد:"يجب ان تعقد جلسات تفاهم بين دولة القانون والتيار الصدري لعبور هذه المرحلة وقد يری البعض انها مستحيلة، لكن المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات".

وحذر من ان تنظيم داعش يتربص بأوضاع العراق وأي فتنة أو أي خلل في المنظومة السياسية والامنية سوف تكون انعكاساتها كبيرة علی الواقع الامني وعلی الاطراف، التحلي بالمسؤولية لحل هذه الازمات".

هذا واجتاز انصار التيار الصدري اليوم الحواجز الامنية التي نصبت لمنع المتظاهرين من الوصول الی المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

ويطالب المتظاهرين الصدريين بعدم ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومنع جلسة البرلمان من الانعقاد لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.