محلل سياسي: المتظاهرون العراقيون يريدون اسقاط النظام

العالم - خاص بالعالم

وأکد الشرع في حديث لقناة العالم ان الصدر والمتظاهرين لديهم مطالب من ضمنها اسقاط العملية السياسية وايقاف التداخلات السياسية في الشأن العراقي.

وأوضح ان المتظاهرين توجهوا الی مبنی البرلمان وربما سيتوجهون بعدها الی مبنی رئاسة الوزراء واذا ماتم السيطرة علی هذه المباني فسيعني ذلک اسقاط الحکومة واسقاط العملية السياسية وهذا مطلب الجماهير الصدرية.

وحذر الشرع من خروج الأمور عن السيطرة وحدوث ثورة عارمة ضد النظام مؤکداً ان الشب لم يرضی بالحکومات السابقة لأنها لم توفق من بناء خدمات أو بنی تحتية، لهذا ربما المتظاهرين ليس لديهم رؤية ورؤيتهم الوحيدة هي اسقاط النظام السياسي الحالي.

هذا واقتحم انصار الصدر مبنی البرلمان العراقي في تظاهرات کبيرة جابت شوارع العاصمة بغداد، کان الهدف الأول منها معارضة ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومنع جلسة البرلمان من الانعقاد لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.