هل سيقدم السوداني اعتذاره عن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية؟

خاص بالعالم

وقال العزاوي لقناة العالم: ان هناك سيناريو يتمثل بان يقدم محمد شياع السوداني اعتذارا لحفظ ماء وجه الاطار التنسيقي، وفيما دعا الى انه يجب ان يكون هناك رأيا جامعا بين كل الجهات لتبريد الوضع، رأى انه سيكون هناك انفراجة سيخرج بها الاطار التنسيقي للخروج برؤية يمكن ان ترضي للتيار الصدري.

وعدّ العزاوي التأجيج في الشارع امر غير مقبول، ومن غير المنطقي اقتحام البرلمان والامر سيقود للانهيار السياسي، ورأى ان التيار الصدري يعتبر انه قد تم استفزازه بترشيح محمد شياع السوداني من قبل الاطار التنسيقي.

واشار العزاوي الى ان تحركات الشارع اشارات يجب ان يتلقفها السياسيون، مؤكداً ان هناك ثقة من ان الاطار التنسيقي على قدر كبير من الحنكة لحل الازمة.

واعتبر ان فكرة التيار الصدري تختلف عن فكرة الاطار التنسيقي، حيث يقول التيار الصدري انه وصل ما وصل اليه من خلال التوافقية، مؤكداً ان هذه التوافقية هي ما اوصلت الشعب العراقي الى هذه المأساة، بل يجب ان تكون فكرة حل وسط ما بين الاغلبية والتوافقية.

هذا وتظاهر حشد كبير من أنصار مقتدی الصدر مقتحمين المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ومبنى البرلمان وبدأوا اعتصاما مفتوحا داخله، احتجاجاً علی ترشيح السوداني رئيساً للوزراء ومحاولة لمنع انعقاد جلسة البرلمان من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وافاد مراسل العالم في بغداد، ان الانباء تشير الى ان التظاهرات لن تتوقف في القريب العاجل، وذلك لتوافد المحتجون صوب ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.