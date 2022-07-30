اليمن.. العدوان يُفرج عن 3 سفن ديزل وسفينة بنزين بعد احتجاز لـ38 يوما

العالم - اليمن

وقال المتوكل في تغريدة على حسابه بتويتر: "بفضل من الله سبحانه وتعالى وصلت إلى ميناء الحديدة سفن الديزل (فيفيانا - بي اس اس إنرجي - سي أدور) وكذلك سفينة البنزين (إن فيكتوس) بعد أن بلغت إجمالي فترة احتجازها من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي (38 يوما).

وأضاف أن سفينة البنزين (أُحد) لا تزال محتجزة قبالة سواحل جيزان.

يشار إلى أن شركة النفط اليمنية جددت أمس الجمعة، تأكيدها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز عدد "5" سفن نفطية ولفترات متفاوتة وصلت في أقصاها إلى "17" يوم.