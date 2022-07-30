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آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد أبو عليا في رام الله

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد أبو عليا في رام الله
السبت ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، السبت، جثمان الشهيد الفتى الفلسطيني أمجد أبو عليا.

العالم ـ فلسطين

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عامًا)، من مستشفى رام الله الحكومي باتجاه قرية "المغير"، ليوارى الثرى في مقبرة القرية، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكان أبو عليا، استشهد الجمعة، إثر إصابته بجراح حرجة في الصدر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في قرية "المُغير" شمال شرقي رام الله.

ونعت فصائل ومؤسسات فلسطينية رسمية، أمس الجمعة، الفتى أبو عليا، منددةً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني.

وتشهد قرية "المغير" مواجهة متواصلة إثر تصدي الشبان الفلسطينيين لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وخاصة على الطريق الاستيطاني الذي يمر بجوار القرية.

وتتعرض القرية الفلسطينية لاعتداءات دائمة على يد الاحتلال ومستوطنيه، كان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي "كفر مالك" (شمال شرقي رام الله)، التي تتداخل أراضيها مع أراضي "المُغير".

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