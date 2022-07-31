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وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاميركي

وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاميركي
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تلقِّي وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، امس السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقاً لما أوردته وزارة الخارجية العُمانية.

العالم-عمان

وقالت الخارجية العُمانية: إنه "تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود والمساعي لمعالجة القضايا عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ للدول والشعوب استقلالها وسيادتها والتعايش السلمي بينها".

وأضافت: إن "الطرفين ناقشا العلاقات القائمة بين البلدين وتطلعاتهما إلى الارتقاء بها في مختلف المجالات، وبما يعزز المصالح المشتركة ويحقق مزيداً من المنافع المتبادلة".

وأكدت الخارجية العُمانية أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود استمرار الهدنة في اليمن تعزيزاً لفرص تحقيق السلام والاستقرار.

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وزير الخارجية العماني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاميركي

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