تفاصيل عن انفجار قنبلة خلال مباراة "كريكيت" في افغانستان

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران قوله إن "شخصين قتلا جراء الهجوم".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاثنان قد توفيا على الفور، أو في وقت لاحق في المستشفى.

ويوم الجمعة، ذكر مستشفى الطوارئ، في تغريدة، أن انفجارا في ملعب الكريكيت الدولي أدى إلى إصابة 13 متفرجا، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المستشفى الذي تديره إيطاليا، أن 12 من المصابين يتلقون العلاج، بينما غادر مصاب آخر المستشفى بعد تلقيه العلاج على الفور.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.

من جهته، أدان رامز الأكبروف، نائب منسق بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان، الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الأكبروف الذي كان حاضرا في الملعب، إن الانفجار "تذكير مرعب بالعنف المروع والمفاجئ الذي لا يزال السكان في أفغانستان يتعرضون له".