الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاصيل عن انفجار قنبلة خلال مباراة "كريكيت" في افغانستان

تفاصيل عن انفجار قنبلة خلال مباراة
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الافغانية مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكيت في العاصمة كابل .

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران قوله إن "شخصين قتلا جراء الهجوم".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاثنان قد توفيا على الفور، أو في وقت لاحق في المستشفى.

ويوم الجمعة، ذكر مستشفى الطوارئ، في تغريدة، أن انفجارا في ملعب الكريكيت الدولي أدى إلى إصابة 13 متفرجا، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأوضح المستشفى الذي تديره إيطاليا، أن 12 من المصابين يتلقون العلاج، بينما غادر مصاب آخر المستشفى بعد تلقيه العلاج على الفور.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.

من جهته، أدان رامز الأكبروف، نائب منسق بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في بيان، الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الأكبروف الذي كان حاضرا في الملعب، إن الانفجار "تذكير مرعب بالعنف المروع والمفاجئ الذي لا يزال السكان في أفغانستان يتعرضون له".

روابط ذات صلة

أفغانستان.. غوتيريش يكشف عدد ضحايا 'الصادم' في مباراة الكريكت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل يمكن ان يصل العراقيون الى الاقتتال الداخلي مع غياب الحلول الوسطية؟

الرئيس الجزائري يكشف عن تعديل حكومي مرتقب

تفاصيل عن انفجار قنبلة خلال مباراة "كريكيت" في افغانستان

إصابة سوریان اثنين جراء قصف تركي لتل تمر بريف الحسكة

أزمة العراق واحتمالات الاقتتال الداخلي

زاخاروفا: جولة بيلوسي الآسيوية مغامرة عسكرية وسياسية خطيرة