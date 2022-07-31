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الأمين العام للأمم المتحدة يصدر بيانا بشان الاحتجاجات في العراق

الأمين العام للأمم المتحدة يصدر بيانا بشان الاحتجاجات في العراق
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها عدد من الأشخاص، وفقا لبيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق.

العالم - العراق

وأشار الأمين العام إلى أن "احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات".

وناشد غوتيريش، "جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".

وحث الأمين العام "جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة -من خلال الحوار السلمي والشامل- قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، بدون مزيد من التأخير".

وكان متظاهرون قد أقدموا امس السبت، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب العراقي، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

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