أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 31 يوليو 2022

ايران ..

إقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء والبرلمان يصعد أجواء الأزمة السياسية بالعراق.

خراسان ..

أنصار مقتدى الصدر يفجرون الأوضاع الداخلية في العراق بإقتحامهم البرلمان للمرة الثانية .

آفتاب يزد ..

صحف غربية تؤكد أن العقوبات المفروضة على روسيا إنعكست سلبا على الإقتصاد الأوروبي.

آرمان ملي ..

حلف الناتو يستعد لإجراء مناورات عسكرية بفلندا قرب الحدود مع روسيا .

ابتكار ..

جوزيب بوريل يؤكد ضرورة إتخاذ الأطراف المعنية قرارات حاسمة لإنقاذ الإتفاق النووي .

سياست روز ..

جوزيب بوريل رجل التصريحات المتفائلة دون تحرك عملي حول إحياء الإتفاق النووي.

جوان ..

تحذيرات صينية بالأجواء الإفتراضية بشأن إحتمال إسقاط طائرة بيلوسي خلال توجهها لتايوان .

اطلاعات ..

بلينكن ولافروف يخوضان حربا كلامية بأول إتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية .

جمهوري اسلامي ..

آية الله العظمى السيستاني يدعو الشعب العراقي لصيانة الوحدة الوطنية وتفادي الخلافات .

كيهان..

إستعراض للقوة ببغداد مقابل الفتنة .. الحكيم يؤكد بإجتماع شعبي أن الحشد فخر للعراق.

مردم سالاري ..

مقتدى الصدر يفجر فوضى عارمة في قلب بغداد بإقتحام أنصاره البرلمان .

عصر ايرانيان ..

نبيه بري يشيد بدور قدرات حزب الله بتسريع ترسيم الحدود البحرية مع الكيان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاحد

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الاوضاع والمستجدات في الساحة العراقية في مقالها ( العلاج بوصفة خاطئة )..

اقتحم انصار التيار الصدري البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد مرتين خلال ثلاثة ايام, احتجاجا على ترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء لتشكيل حكومة جديدة. الصدر قال ان هذه الاحتجاجات في اطار حركة اصلاحية ولمكافحة الفساد وغير ذلك, ولكن ..

"ثبت بالتجربة بالعراق أن نقل الخلافات السياسية للشارع مهما تكن الذرائع لن يؤدي سوى إلى تصعيد الأجواء وزيادة التعقيدات"

ان محاولة فرض رؤية سياسية ما وحتى اذا ما افترضنا جدلا بان دوافعها اصلاحية حقا وليست شيئا اخر, لن يؤدي سوى الى تفجير الاوضاع الداخلية بشكل لا يخدم سوى نوايا امريكا والارهاب ونوايا كل من لايريد الخير للعراق ولشعبه. ان اسلوب نقل الخلافات السياسية للشارع, اسلوب فوضوي خاطئ بامتياز, واسلوب لا يحقق اية اصلاحات منشودة بل يضاعف من المخاطر التي تتهدد امن واستقرار العراق ووحدته الوطنية .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقال لها يتساءل عنوانه ( هل ستنفذ تركيا تهديداتها لسوريا حقا ؟)..

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحدث قبل اسابيع عن عمليات عسكرية تركية كبيرة وشيكة في شمال سوريا بدعوى ضرورة اقامة منطقة عازلة بعمق الاراضي السورية لضمان الامن القومي التركي على حد تعبيره, واكد مسؤولون اتراك بعدها قرب بدء هذه العمليات, ولكن ..

"يبدو أن تركيا تعيد النظر في حساباتها بشان هذه العمليات بعد تحذيرات إيرانية وروسية من التبعات الخطيرة التي قد تنجم"

في الواقع, اوضح قائد الثورة الاسلامية لاردوغان خلال زيارته لطهران لحضور القمة الثلاثية الخاصة بسوريا, بأن اية عمليات عسكرية تركية جديدة بسوريا لن تكون في صالح تركيا والمنطقة .

وخلال قمة طهران اكد الرئيسان ابراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين لاردوغان ان ايةعمليات تركية ستؤدي لمضاعفات خطيرة.

ان تركيا تصورت بأن انشغال العالم بالحرب الاوكرانية فرصة سانحة لشن عمليات جديدة بسوريا لكنها ترى اليوم بأن مثل هذه الخطوة لن تكون بالسهولة التي تصورتها ابدا .

وطن امروز..

صحيفة وطن امروز كتبت عن الاجواء التي ترتبط بمفاوضات احياء الاتفاق النووي في مقالها ( الإتفاق النووي في حالة إحتضار )..

تعكس تصريحات كبار المسؤولين الامريكيين والاوروبيين انحسار احتمال انعاش الاتفاق النووي, وفي خضم هذه الاجواء طرح الاتحاد الاوروبية مبادرة متمثلة بمسودة اتفاق لاحياء هذا الاتفاق .

رئيس السياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل قال ان هذه المبادرة فرصة الخطوة الاخيرة لاحياء الاتفاق النووي, ولكن ..

"مسودة الإتفاق الأوروبية المقترحة لا تختلف كثيرا عن مسودة الإتفاق الأمريكية التي طرحتها واشنطن في مارس الماضي "

وهي المسودة التي اكدت ايران عندها بانها لم تأخذ مصالح ايران الاقتصادية بعين الاعتبار. ان امريكا نفسها اعتبرت المقترحات الاوروبية نسخة من مسودة الاتفاق الامريكية.

ان ادارة بايدن حاولت منذ البداية فرض نفس الشروط الترامبية على بلادنا, مع رفض تقديم اية ضمانات لبلادنا بشأن عدم تكرار سيناريو الانسحاب من الاتفاق النووي ولا اية ضمانات بالغاء الحظر بالكامل.

جوان..

صحيفة جوان كتبت عن احداث الساحة العراقية في مقالها ( هل هناك فتنة جديدة في الطريق؟)..

عندما سحب مقتدى الصدر نواب التيار الصدري من البرلمان العراقي قبل اسابيع تصور البعض في العراق ان هدفه افساح المجال امام تشكيل حكومة عراقية جديدة, وانه ما قام به تضحية وايثار من قبله مقابل المصلحة العامة , ولكن ..

"إتضح اليوم بإقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان ببغداد مرتين خلال أيام أن هدف مقتدى الصدر آنذاك لم يكن تضحية وإيثارا أبدا "

فما يريده الصدر في الواقع هو فرض رؤيته للامور عبر نقل الخلافات السياسية للشارع لحلها باسلوب فوضوي في تهديد صارخ للتجربة الديمقراطية الفتية المحاطة بالمخاطر في العراق, فالصدر يحاول تعطيل البرلمان كمقدمة لحله من اجل اجراء انتخابات برلمانية مبكرة يراهن عبرها على الاستحواذ على اغلبية المقاعد البرلمانية بكل السبل والاساليب لاحتكار السلطة وهو الذي تحدث عن اعتزاله العمل السياسي. ان هذا النهج الفوضوي الخطير تهديد لامن واستقرار العراق ولوحدته الوطنية, فحل القوى والاطراف السياسية العراقية لخلافاتها باسلوب ايجاد تكتلات ومتاريس في الشوارع يعني السير نحو المجهول .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يحمل عنوان ( جرائم الإمارات باليمن تقلق الأمم المتحدة) جاء فيه..

عبرت منظمة الامم المتحدة عن قلقها العميق ازاء ارتكاب القوات الاماراتية لجرائم واعمال تعذيب بحق المواطنين بجنوب اليمن. وفي هذا السياق ..

"أكدت لجنة مكافحة التعذيب بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن لديها أدلة بشأن إرتكاب الإمارات جرائم بشعة باليمن"

وابدت هذه اللجنة مخاوفها من تفاقم جرائم الامارات والميلشيات التابعة لها بما فيها الاغتيالات واعمال التعذيب الوحشية ضد المواطنين اليمنيين المعارضين للاحتلال الاماراتي .

وجدير بالذكر ان صحيفة اللوموند الفرنسية سبق وان نشرت عام 2019 تقريرا خاصا عن اقامة الامارات العربية المتحدة سجونا سرية بمناطق بجنوب اليمن وفي جزر يمنية احتلتها بالبحر الاحمر لنفي المعارضين اليمنيين بجنوب هذا البلد.