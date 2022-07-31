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العراق: الأسدي يؤكد ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون

العراق: الأسدي يؤكد ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تجمع السند الوطني في العراق، النائب أحمد الأسدي، اليوم الاحد ،ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون والدستور وحماية الشرعية الدستورية وحفظ مصالح الناس.

العالم - العراق

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