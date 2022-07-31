المعتصمون في البرلمان العراقي ينتظرون هذه الأوامر..

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد من داخل البرلمان العراقي الذي يفترش قاعاته المعتصمين من أنصار التيار الصدري، ان البرلمان تحول الی منصة للاحتجاج علی عملية تشکيل الحکومة وترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحکومة.

وأوضح مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان قاعات البرلمان العراقي تحولت الی موکب عاشورائي تطلق فيه شعارات ضد الفاسدين والمطالبة بتشکيل حکومة وفق رؤية التيار الصدري.

وبيّن ان عدد المحتجين يصل الی مئات الاشخاص والجميع بانتظار أوامر مقتدی الصدر أو وزيره لانهاء الاعتصام وهم علی استعداد للبقاء في البرلمان لمدة عدة ايام.

وأکد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان الطرف الاخر المتمثل بالاطار التنسيقي دعا بجميع قياداته الی الحوار وتجنب الفتنة لکن حتی هذه اللحظة هذه الدعوات التي جاءت علی لسان السيد عمار الحکيم، وهادي العامري، وحيدر العبادي، وفالح الفياض، لم تجد أصداء أو استجابة من التيار الصدري.