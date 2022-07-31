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سفير إيران الجديد في بيروت یلتقي وزير الخارجية اللبناني

سفير إيران الجديد في بيروت یلتقي وزير الخارجية اللبناني
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقی السفير الجديد للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان، مجتبى اماني، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان "عبدالله بوحبيب" لتقدیم نسخة من أوراق اعتماده الیه.

العالم - ايران

وکتب أماني في تغريدة له على تويتر عن لقائه مع وزير الخارجية اللبناني: "قدمت يوم الجمعة ( 29 تموز/يوليو) نسخة من اوراق اعتمادي كسفير للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الى وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب".

یذکر أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد، مجتبى أماني، وصل الى بيروت، وسط استقبال من شخصيات رسمية وحزبية لبنانية.

ولدى وصوله، أكد السفير أماني أنه سيصب جل اهتمامه على تعزيز وتوسيع العلاقات الإيرانية-اللبنانية.

وكان في استقبال أماني، ممثلون عن مختلف الأحزاب اللبنانية، ونائب رئيس البرلمان اللبناني، الدكتور قبلان قبلان، والوزير السابق وعضو المجلس السياسي لحزب الله لبنان، محمود قماطي.

وكان "محمد جلال فيروزنيا" يشغل منصب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت منذ تموز/يوليو 2018 حتى الآن.

يذكر ان مجتبى أماني الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، تولى مهام السفير الإيراني لدى لبنان اعتبارا من 24 تموز/يوليو الجاري.

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