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بالتفاصيل.. الاطاحة بـ 8 إرهابيين في بغداد

بالتفاصيل.. الاطاحة بـ 8 إرهابيين في بغداد
الأحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

ألقت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية منفصلة، امتازت بالدقة والمباغتة، مكنتها من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش في بغداد".

واضاف البيان، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن عدد من الأهداف الإرهابية المطلوبة في العاصمة، نفذت مفارز الوكالة عمليات نوعية استخدمت فيها الطرق الفنية والكمائن، أسفرت عن القاء القبض على هؤلاء الإرهابيين في مناطق متفرقة في العاصمة، بينهم المكنى (ابو احمد)، والمكنى (ابو حسين)، والمكنى (ابو عقبه) الذي كان يعمل في ما تسمى هيئة الأسرى بولاية نينوى، والمكنى (مهند)، والمكنى (ابو قاسم)، والمكنى (ابو عبد الله) العامل في ما تسمى هيئة التصنيع العسكري التابعة لعصابات داعش".

وتابع البيان ان "الجهود الاستخبارية المكثفة أثمرت عن القبض على احد الإرهابيين الخطرين كان ينتمى لعصابات داعش ضمن قاطع صلاح الدين، وإرهابي آخر مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة بمنطقة حي البتول في بغداد".

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