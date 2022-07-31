حصيلة كورونا لليوم الأحد .. 61 وفاة و۹۷۲۷ إصابات جديدة

العالم - ايران

وفي بيانها الصادر، اليوم الأحد حول مستجدات انتشار كورونا داخل البلاد، سجلت الصحة الإيرانية ارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس إلى 141 الفا و998 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و391 الفا و26 إصابة.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و80 الفا و581 من مجموع المصابين بفيروس كورونا في إيران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد الجائحة، أعلنت الصحة الإيرانية توزيع 153 مليونا و239 الفا و862 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لغاية الآن.