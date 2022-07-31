الامن العراقي يكشف عن خطط لغلق الثغرات في الحدود مع تركيا

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب قائد العمليات مع قائد حرس الحدود والبيشمركة قاموا بزيارة مهمة للحدود، لملاحظة ومشاهدة الثغرات الموجودة في خط الصفر الفاصل بيننا وبين تركيا".

وأضاف، أنه "تم إعداد الخطط اللازمة كما نوَّه عنها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لغرض استكمال إجراءاتنا، من اجل غلق الثغرات لمنع أي تسلل، والحفاظ على أمن وسلامة الحدود"، مبيناً أن "هذه أول مرة يتم فيها رفع العلم العراقي على الحدود الفاصلة مع تركيا".

وأكد أن "هناك تعاوناً كبيراً مع قوات البيشمركة في جميع المجالات الأمنية، وهو تقدم كبير ملموس".

وعن الاستعدادات في شهر محرم، أوضح، أن "قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء والنجف، أعدوا الخطط اللازمة بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة، التي تتضمن خطة للجهد الاستخباري والأمني وتفعيل مذكرات اللقاء القبض والعمليات النوعية قبل شهر محرم".

وتابع الخفاجي: "بدأنا بذلك منذ مدة لملاحقة الجيوب الإرهابية التي تحاول التأثير على مراسم الزيارة وأجوائها، إذ كانت لنا يوم أمس ضربة جوية في سلسلة جبال عدايا قتل على أثرها 8 إرهابيين، ويعتبر هذا عملاً كبيراً لقيادة عمليات غرب نينوى وقيادة الفرقة 15".

وأشار إلى، أن "الخطة شملت ايضاً التركيز على الجهود الصحية والخدمية، وكذلك تفعيل الجزء الخاص بوزارة الداخلية للحفاظ على المواطن وأمنه وسلامته من خلال منع الشائعات وملاحقتها، وهذا نصر نوعي، فضلاً عن تفعيل الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية وطائرات قيادة طيران الجيش"، مؤكداً أن "الطائرات على أهبة الاستعداد للتدخل ونقل القوات في أي لحظة، وهناك اجتماعات متكررة ومستمرة للتهيؤ حتى للزيارة الأربعينية".