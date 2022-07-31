بالفيديو.. سقوط صومعتين من إهراءات القمح المدمرة في مرفأ بيروت

العالم -لبنان

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الجزء الذي سقط هو الأكثر هشاشة منذ وقوع الإنفجار وكان سقوطه متوقعًا.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تساقط جانب من الاهراءات، وتصاعد سحب من الغبار الكثيف.

ومنذ أيام، أصدرت وزارة الصحة العامة إرشادات في حال انهيار أجزاء من الإهراءات بمرفأ بيروت، مشيرة الى أنه في حال انهيار أجزاء من إهراءات مرفأ بيروت، تتعرض المنطقة التي تحوي الإهراءات، أي بمساحة 500 متر بمحيطها، لغبار كثيف، أما المنطقة الأبعد، أي من 500 لـ100 متر، فتتعرض لغبار خفيف وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة في المحيط، وعلى الأشخاص الذين يتواجدون في داخل بيوتهم ومكاتبهم المغلقة إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية، وتشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع.

وأضافت: أما عن الأشخاص في الخارج، فعليهم ارتداء كمامة عالية الفعالية والتوجه الى أقرب مكان مغلق وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمكاتب والمنازل، أما الأشخاص الموجودون في السيارات، فعليهم إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من الداخل، وفي حال عدم وجود تكييف بالسيارة يجب ارتداء كمامة عالية الفعالية حتى الوصول الى مكان.

يأتي هذا في وقت يحيى لبنان الخميس المقبل الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين.