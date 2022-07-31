طالبان: نقدم حصة ايران في الماء على اساس معاهدة هیرمند

وقال المسؤول الافغاني بهذا الخصوص: انه وحسب اتفاقية عام 1972 فإن حصة ايران من الماء في الوضع العادي 22 متر مكعب في الثانية، في حين اننا نقدم لها 4 امتار مكعبة بسبب حسن الجوار واذا حل الجفاف فإن نسبة الماء سوف تجري الى ايران بنفس النسبة.

وكان الرئيس الإيراني قد اوعز الى كل من وزير الخارجية والطاقة في اجتماع مجلس الوزراء متابعة موضوع حصة ايران من الماء من نهر هيرمند، وشدد على أن الحكومة الشعبية لن تتخلى عن حقوق الشعب الايراني قيد انملة.

وقد التقى وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان الخميس الماضي المشرف على وزارة الخارجية الافغانية امير خان متقي، وأشار الى هطول الامطار الغزيرة الاخيرة والفيضان الذي شهده نهر هيرمند معربا عن امله بأن تزول العراقيل المصطنعة لحصول ايران على حقها من الماء.

ووصف متقي في المقابل في اتصال هاتفي اجراه مع وزير الخارجية وصف فيه العلاقات القائمة بين طهران وكابل بالأخوية وتعمل في اطار مساعدة الشعب الافغاني.