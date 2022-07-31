نائب الداخية الإيرانية يكشف تفاصيل الاشتباك مع قوات طالبان

العالم - إيران

ولفت "ميرأحمدي" في تصريح إعلامي إلى "احتواء هذا التطور بحكمة ودراية من قبل أفراد حرس الحدود الإيراني"؛ مطالبا الجانب الأفغاني أن يلتزم بالمعايير الحدودية السائدة.

وأوضح أن التقارير الواردة يوم أمس أشارت إلى أن عددا قليلا من قوات أفغانستان الحدودية أقدمت على تحركات استفزازية في منطقة "زهك" على بعد 56 و57 ميلا؛ متجاهلة المعايير الجغرافية والحدودية المتعارف عليها.

وأضاف نائب وزير الداخلية الإيرانية، أن قوات حرس الحدود الإيراني تمكنت من احتواء هذا الوضع والحؤول دون مزيد من التوتر وبالتالي إنهاء الاشتباكات التي حدثت يوم أمس.

وأعرب ميرأحمدي عن اسفه لتكرار التحركات الاستفزازية اليوم الأحد من جانب القوات الحدودية الأفغانية في المنطقة ذاتها؛ بل وأقدمت على إطلاق النار صوب قوات حرس الحدود الإيراني هناك؛ مما أدى إلى الرد بالمثل على هذا الاعتداء من جانب القوات الإيرانية.

واستطرد: عند الساعة الحادية والنصف ظهر اليوم، وبعد اشتباكات استمرت لساعة واحدة، تمت السيطرة على هذا التطور واحتواء الوضع من قبل قوات الحدود التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا.

وفيما نوه إلى ضرورة التزام القوات الأفغانية بالمعايير الحدودية والجغرافية، صرح نائب وزير الداخلية الإيرانية: لقد سبق تحذير المسؤولين الأفغان أن لايسمحوا بوقوع أحداث مماثلة قد تؤدي إلى توترات الجانبان في غنى عنها.