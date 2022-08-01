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النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 26 متهما لتجمهرهم في أسوان

النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 26 متهما لتجمهرهم في أسوان
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس 26 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر وتعطيل السير والتعدي على موظفين عموميين في أسوان.

العالم-مصر

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت منشورات وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بتجمهر عدد من الأشخاص بأسوان أمام معرض سيارات خاص بدعوى المطالبة بأموالهم من مستريح أسوان المتهم المُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.

وأشارت إلى أن ذلك تزامن ذلك مع ورود محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت أن النيابة العامة أنه وبعد معاينة مسرح الواقعة، أكدت وجود آثار احتراق لإطار سيارة بمسار قطار السكة الحديد.

كما توصلت التحريات لتحديد عدد من المشاركين في ذلك التجمهر، وأمرت بضبطهم وإحضار.

وقالت وسائل الإعلام إنه ونفاذا لذلك ألقي القبض عليهم واستجوبتهم النيابة العامة فأنكروا ارتكابهم للواقعة، مشيرة إلى أن التحقيقات متواصلة.

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