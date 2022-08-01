الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد

الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، أن هذه المنظمة قدمت الإغاثة والمساعدة لـ44 ألفا و812 شخصا في السيول الاخيرة التي وقعت في البلاد.

العالم - ايران

وخلال حديثه في اجتماع للجنة الوقاية والتنسيق وقيادة عمليات التعامل مع الازمة في قضاء رفسنجان بمحافظة كرمان (جنوب شرق ايران)، قال مهدي ولي بور: إن 1098 منطقة تشمل 147 قضاء و90 بلدة و868 قرية في انحاء البلاد تمت اغاثتها من قبل جمعية الهلال الاحمر.

وأعرب ولي بور عن شكره وتقديره للتنسيق والتعاون من قبل لجنة إدارة الازمة في محافظة كرمان، وقال: من خلال تقديم الإغاثة في الوقت المناسب، شهدنا الحد الأدنى من الاضرار بمحافظة كرمان.

وأشار الى أن الهلال الاحمر قدم الإغاثة والمساعدة الى 44812 شخصا على صعيد البلاد، ولفت الى ان جملة اجراءات جمعية الهلال الاحمر في مواجهة السيول الاخيرة؛ توفير السكن والإيواء المؤقت، وإنقاذ المصابين ونقلهم الى مراكز العلاج، المساعدة على سحب المياه من المنازل، تخليص المركبات، وتقديم الدعم النفسي للمتضررين.

ولفت الى ان الهلال الاحمر قدم عمليات الاغاثة في 140 محورا من محاور المواصلات، ووظف لعملياته الإغاثية 1600 فريق ميداني، و1000 مركبة و15 مروحية.

وأعلن عن جاهزية جمعية الهلال الاحمر بشأن توزيع المواد الإغاثية والمعيشية بين المتضررين بكارثة السيول.

روابط ذات صلة

الجيش الايراني: تم نقل معدات فنية وهندسية إلى يزد لاغاثة المناطق المنكوبة

ايران.. السلطات الثلاث تدعو الى حشد الامكانيات لإغاثة منكوبي السيول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار

16 قتيلا اثر سقوط حافلة صغيرة في هاوية في البيرو

الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق

كاظمي قمي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة للحيلولة دون الاشتباكات الحدودية مع افغانستان

رئيس منظمة الطاقة الذرية: البرلمان يؤكد على تحويل وثيقة التنمية النووية الى قانون

الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد