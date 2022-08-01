الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد

العالم - ايران

وخلال حديثه في اجتماع للجنة الوقاية والتنسيق وقيادة عمليات التعامل مع الازمة في قضاء رفسنجان بمحافظة كرمان (جنوب شرق ايران)، قال مهدي ولي بور: إن 1098 منطقة تشمل 147 قضاء و90 بلدة و868 قرية في انحاء البلاد تمت اغاثتها من قبل جمعية الهلال الاحمر.

وأعرب ولي بور عن شكره وتقديره للتنسيق والتعاون من قبل لجنة إدارة الازمة في محافظة كرمان، وقال: من خلال تقديم الإغاثة في الوقت المناسب، شهدنا الحد الأدنى من الاضرار بمحافظة كرمان.

وأشار الى أن الهلال الاحمر قدم الإغاثة والمساعدة الى 44812 شخصا على صعيد البلاد، ولفت الى ان جملة اجراءات جمعية الهلال الاحمر في مواجهة السيول الاخيرة؛ توفير السكن والإيواء المؤقت، وإنقاذ المصابين ونقلهم الى مراكز العلاج، المساعدة على سحب المياه من المنازل، تخليص المركبات، وتقديم الدعم النفسي للمتضررين.

ولفت الى ان الهلال الاحمر قدم عمليات الاغاثة في 140 محورا من محاور المواصلات، ووظف لعملياته الإغاثية 1600 فريق ميداني، و1000 مركبة و15 مروحية.

وأعلن عن جاهزية جمعية الهلال الاحمر بشأن توزيع المواد الإغاثية والمعيشية بين المتضررين بكارثة السيول.