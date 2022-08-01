الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار

العالم - العراق

وفي بيان، دعا الإطار التنسيقي القوى السياسية ومن وصفهم بالإخوة في التيار الصدري الى الحوار، وأعرب عن أسفه للتطورات الأخيرة التي وصلت الى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها والعملية السياسية والدستور والانتخابات.

وأكد البيان أن التطورات الأخيرة تعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية، وأن أي عمل يخالف القانون يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي.

وكانَ التيار الصدري قد رفض الدخول في حوارٍ مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري. واعتبر زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ما يجري في العراق فرصة جذرية لتغييرِ الدستور والنظامِ السياسي.

هذا ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل البرلمان العراقي، حيث يشددون على مواصلة الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم التي تجاوزت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.