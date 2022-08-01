الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار

الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعا الإطار التنسيقي في العراق الى تنظيم تظاهرة حاشدة بعد ظهر اليوم أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد دفاعا عن الدولة العراقية.

العالم - العراق

وفي بيان، دعا الإطار التنسيقي القوى السياسية ومن وصفهم بالإخوة في التيار الصدري الى الحوار، وأعرب عن أسفه للتطورات الأخيرة التي وصلت الى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها والعملية السياسية والدستور والانتخابات.

وأكد البيان أن التطورات الأخيرة تعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية، وأن أي عمل يخالف القانون يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي.

وكانَ التيار الصدري قد رفض الدخول في حوارٍ مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري. واعتبر زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ما يجري في العراق فرصة جذرية لتغييرِ الدستور والنظامِ السياسي.

هذا ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم داخل البرلمان العراقي، حيث يشددون على مواصلة الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم التي تجاوزت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

روابط ذات صلة

الإطار يعلن وقوفه مع الشعب العراقي ويحذر من "الانقلاب" على الشرعية

الى أين ستذهب الامور بحدها الاقصى في العراق؟

ما مدى فاعلية استخدام ورقة الشارع العراقي للتأثير على القرار السياسي؟

المالكي يدعو الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطار يدعو للتظاهر الحاشد أمام المنطقة الخضراء، والتيار يرفض دعوة الإطار للحوار

16 قتيلا اثر سقوط حافلة صغيرة في هاوية في البيرو

الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق

كاظمي قمي: سيتم تشكيل لجنة مشتركة للحيلولة دون الاشتباكات الحدودية مع افغانستان

رئيس منظمة الطاقة الذرية: البرلمان يؤكد على تحويل وثيقة التنمية النووية الى قانون

الهلال الاحمر الايراني يقدم الاغاثة والمساعدة لـ44 ألف شخص في السيول الاخيرة بالبلاد