شاهد.. كاميرا العالم ترصد أجواء الإعتصام داخل البرلمان العراقي

العالم - مراسلون

وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمن الدستوري في القاعة الدستورية بالمجلس العراقي، لكن الان تحولت الى قاعة للاعتصام المفتوح بعد دخول انصار التيار الصدري إحتجاجا على مسار تشكيل الحكومة.

وتجولت كاميرا قناة العالم الاخبارية في البرلمان العراقي لمواكبة مجريات الاعتصام، حيث قال أحد المعتصمين لمراسلنا: "إن نحن منذ ليلة أمس هنا جئنا من محافظة البصرة، نحن ابناء التيار الصدري، هدفنا الاصلاح، قائدنا مصلح ونحن مصلحون معاه، وهدفنا انصاف الشعب العراقي، واخذ حقوق الشعب العراقي لاغير".

وقال معتصم آخر: "نحن كمواطنين نطالب بالتغيير، وهذه المرة أن يكون التغيير جذري، لابد من حلول، لأن هذه آخر تظاهرة من أجل وضع حلول للشعب العراقي بصورة عامة".

كما قال معتصم ثاني: "إن الهدف من هذا الإعتصام اسقاط وقلع هذه الطبقة "الفاسدة" برمتها، نحن هدفنا وقضيتنا، ليست قضية محمد الشياع السوداني، إنما قضية منظومة سياسية".

معتصم آخر قال: "أهم ما لدينا تنفيذ مشروع السيد، لأن مشروعه هو انقاذنا، وهذا يعني انقاذ العراق ويحتوي على نقاط لانقاذ العراق، غير مشروع السيد لا نقبل، ولن نتراجع ولن نخرج من البرلمان".

وحول المخاوف والتحذيرات من حدوث قتال شيعي شيعي قال رجل دين من داخل البرلمان العراقي: "إن شاءالله لن يحصل بوجود أصحاب العقل والحنكة، الناس لديهم وطنية وروح الحفاظ على البلد وعلى كل مكونات البلد".

وقال معتصم آخر: "نريد وطن، نريد تعيينات، وسنبقى في البرلمان الى ان يكون هناك حل".

وقال نائب مستقيل من الكتلة الصدرية حول الدعوات من الاطار التنسيقي لحل الازمة: "هذا الموضوع موكول للقيادة، نحن ككتلة صدرية، قيادتنا السيد مقتدى الصدر، وبالتالي اي حوارات واي مخرجات تكون مع سماحة القائد ان شاءالله".

لاحلول تلوح في الافق المنظور، مع بقاء هذه الاعتصام مفتوحا ورفض، الدعوات للحوار والخروج من الأزمة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...