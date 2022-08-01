فلسطين..تحذير بالغة الخطورة من توسيع الاحتلال لباب المغاربة

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ويُشار إلى أن المستوطنين يهدفون من وراء ذلك؛ لتمكينهم من اقتحام المسجد بأعداد أكبر.

جاء هذه التحذيرات في بيان مشترك لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس.

وحذر البيان، من الدعوات التحريضية المستمرة بالغة الخطورة والصادرة عن المواقع التابعة لما تسمى جماعات "الهيكل المزعوم".

وأوضح البيان، أن الدعوات نشرتها تلك الجماعات مؤخرا، للمطالبة بتوسيع باب المغاربة المصادرة مفاتيحه من قبل حكومة الاحتلال منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد أكبر.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم قد كشفت، الأربعاء، أنها ناقشت مع مسؤولين "إسرائيليين" إزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل من ساحة البراق إلى باب المغاربة، وفي المقابل بناء جسر ثابت يحمل عبارات توراتية، على أن يكون واسعا لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى.

جدير ذكره أنه تزامن الكشف عن ذلك المخطط، مع نشر تلك الجماعات دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى في 9 آب/ أغسطس المقبل، في ذكرى ما تزعم أنه "خراب الهيكل".

ويُشار إلى أنه بشكل يومي يقوم عشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وباحاته بحماية شرطة الاحتلال.