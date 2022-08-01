شاهد.. انعكاسات الحرب في أوكرانيا على دول الجوار

العالم - مراسلون

وتخشى أوروبا من تواصل تأثيرات الحرب في اوكرانيا، فالشعب الاوكراني يدفع الفاتورة داخليا.

وفي دول الجوار الأوكراني، ومثلا في مدينة مدينة سوتشافا، التي كانت هادئة قبل خمسة أشهر انقلب الوضع تماما على الجميع.

ورصدت كاميرا العالم تأثير الحرب في اوكرانيا على سكان المدينة، حيث قال كريمان وهو موظف متقاعد من شركة السكك الحديدية الرومانية لمراسل قناة العالم: ""كان الوضع صعبا قبل ان اتقاعد كنت اشتغل في محطة بوردي جير اتصلو بي للعمل ثلاثة أشهر بعد الحرب الأوكرانية ثم أنهيت شهر الرابع ولكن للاسف دون تعويضات من وزير النقل الروماني"

وقال لوفيلو وهو بائع رثاث قديم روماني: "روسيا هي مصدرنا من الغاز والنفط ماذا سنفعل اذا قطعت الغاز في الشتاء سنكون في حالة يرثى لها"

"سوتشافا" اكبر المدن في اقليم ملدوفا في رومانيا كانت مجرد معبر للقادمين لاوكرانيا او المغادرين منها، وتحولت فجأة إلى ملجأ لمئات الآلاف، حتى عسر نطق اسمها الذي يختلف عن كتابته يعكس صعوبة الحياة التي باتت عليه، لقد تضاعفت الاسعار ثلاث مرات على الأقل ولم تعد الخدمات تكفي أهلها، حيث قال "دانييلو" وهو مزارع من اقليم مولدافيا:"أصبحت أعاني بعد الحرب تفاقمت المشاكل ولم اعد استطيع الحصول على الموارد التي تلزمني، ان الموارد لم تعد تكفي المواطنين حتى، على بوتين ان يوقف الحرب".

وعلى مرمى حجر من التراب الأوكراني تمتد انظار الرومانيين الأقرب في طباعهم، وعاداتهم الى سكان أوكرانيا ومولدافيا، الرومان يشتركون مع الاوكرانيين في التاريخ، والجغرافيا لكن لا أحد هنا يريد واقعا مشابها لاوكرانيا او حتى مزيدا من ارتدات الحرب على الداخل المثقل بأعبائه الاقتصادية.

وأثرت الحرب في أوكرانيا، على دول الجوار الأوكراني، تأثيرا كبيرا، وفي مدينة "سوتشافا " يبدو أن الأمر أكثر بكثير حيث ترى هذا التأثير من خلال وجوه الناس.

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