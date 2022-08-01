الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مرفأ بيروت يعمل كعادته اليوم وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه

مرفأ بيروت يعمل كعادته اليوم وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أنه اليوم 1 آب 2022، ان مرفأ بيروت يعمل كعادته على قدم وساق.

العالم - لبنان

واضاف حمية: كما قلنا سابقا "سقوط الإهراءات لا تعرقل العمل فيه، ولا تبطئ مسار تفعيله،إضافة إلى أنها لن تؤثر على قرارنا المبرم بإعادة إعماره، كونه مرفقاً حيوياً للبنان، وإحدى بواباته الهامة التي تعمّق دوره المنشود على ساحل المتوسط".

وردّت إدارة مرفأ بيروت على تناول بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أنّ مرفأ بيروت توقَّف عن استقبال البواخر خوفاً من انهيارات إضافية في صوامع القمح وذلك بعد انهيار جزئي حصل اليوم في الجانب الشمالي من الإهراءات.

وأشارت في بيان الى أن سير العمل لم ولن يتوقف، وأنّ الاحتياطات والإجراءات متّخذة منذ مدة زمنية تحسّباً لأي طارئ فجرى عزل محيط الأهراء بزيادة المسافة المطلوبة وهي (50 متراً) إلى 150 و200 متر في بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف 7 و8 و9 في حينه.

بعد مرور سنتين على الإنفجار-الزلزال الذي دمّر حوالي نصف العاصمة بيروت وقتل حوالى 207 أشخاص من الأبرياء كما جرح قرابة 6000 آلاف وشرّد مئات الآلاف، يمكننا وبكل راحة ضمير الحديث عن أن لبنان يعيش المشهد الأسوأ وعلى كافة الصعد المرتبطة بالإنفجار.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. سقوط صومعتين من إهراءات القمح المدمرة في مرفأ بيروت

رئاسة وزراء لبنان تعلن حدادا وطنيا في 4 آب ذكرى انفجار المرفأ

لبنان: تحذير رسمي من الغبار المنبعث في حال انهيار إهراءات مرفأ بيروت

وزير اقتصاد لبنان يحذّر من انهيار الأهراءات في مرفأ بيروت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شرف الدين مستمر بخطة إعادة النازحين وأرسل طلبا رسميا لزيارة دمشق 

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم : الساعات المقبلة حساسة للعملية السياسية العراقية

مرفأ بيروت يعمل كعادته اليوم وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه

صدمة.. التين قد يحتوي على حشرات ميتة

انقرة تعلن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا

بالفيديو.. فتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين وبسرعة فائقة!