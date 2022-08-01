الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية

العالم - ايران

واشار العميد شريف في تصريح له اليوم الاثنين إلى اشادة القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي بقيادة وحدات الحرس الثوري في تقديم الخدمة الصادقة والجهادية والابداعية لاهالي محافظة هرمزكان (جنوب ايران) التي ضربها الزلزال قبل فترة، وقال: ان الإبداع والابتكار في خدمة المواطنين في الكوارث الطبيعية والحوادث يعد استراتيجية حاسمة للحرس الثوري.

واضاف: في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزكان ، تم تنظيم وإرسال قوات مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري وفيلق "الإمام السجاد (ع)" بمحافظة هرمزكان وقاعدة "المدينة" التابعة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري إلى مكان الحادث من اجل تقديم خدمات الاغاثة والانقاذ لاهالي منطقة ساية خوش في ميناء لنكة.

واعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الزلزال ، وخاصة النقل والإيواء المؤقت ، من الهموم التي تمت تلبيتها لله الحمد في الحادث الأخير ، في ظل سرعة وابداع مجموعة الجهوزية والدعم التابعة للحرس الثوري في بناء وإنتاج الكرفانات السكنية بتقنية جديدة.

وقال العميد شريف ، في شرحه للإبداع والابتكار المستخدم في تقديم المساعدة لضحايا زلزال ساية خوش: ان إنتاج وتوفير وارسال ونشر وتركيب وتجهيز وبدء تسليم 489 كرفانا سكنيا مجهزًا بأنظمة التبريد إلى منكوبي الزلزال ، في أقل من 48 ساعة بعد وقوع الزلزال ، مؤشر للتطوير في عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظروف الأزمات والصعوبات.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري : في السابق كان إرسال الكرفانات إلى المناطق المتضررة من الزلزال يتم ببطء رغم الجهود الدؤوبة والحثيثة لقوات الدعم والإغاثة ، بسبب الحجم الكبير للمنشآت ، وعادة ما كان يتم ارسال كل كرفان بشاحنة طويلة وعلى مدى فترة زمنية ملحوظة ولكن في الحالة الأخيرة ، ومع استخدام الإبداع والابتكار والتقنيات الجديدة في بناء كرفانات قابلة للطي ، فإن سرعة وسهولة ارسالها وعمليات التجهيز والتركيب تتم في غضون 20 دقيقة فقط وهو امر فريد من نوعه وكانت آثاره ملموسة وواضحة في تحسين وتسريع عملية تقديم الخدمة وكذلك كسب رضى المواطنين وتقليل مخاوفهم.