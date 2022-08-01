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جريمة تهز إيطاليا.. مقتل مهاجر أمام عيون المارة

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة في إيطاليا القبض على رجل إيطالي بتهمة قتل بائع نيجيري، صوّره متفرجون وهو يتعرض للضرب حتى الموت في بلدة شاطئية مزدحمة، دون أي محاولة من المارّة للتدخل وإنقاذ حياته.

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