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شاهد.. الشعب السوداني مصر على اللاءات الثلاث

بحماية مشددة من قوات الاحتلال..مستوطنون يقتحمون الأقصى

تشديد الحراسة الأمنية على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

فيديوغرافيك جريمة تهز إيطاليا.. مقتل مهاجر أمام عيون المارة

الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-08-2022