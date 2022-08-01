شاهد.. تداعيات نتائج الاستفتاء على المشهد التونسي

العالم - خاص بالعالم

وقال بوشنبية في حديث لبرنامج "المغاربية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاستفتاء على الدستور الجديد اعاد الامل للشعب التونسي بعد أن فقده بسبب الحكومات التي حكمت تونس خلال العقد الماضي.

وأضاف، أن الشعب التونسي اثبت من خلال ثورته الثانية في 25 يوليو عام 2021 وثم من خلال الذهاب الى الاستفتاء على الدستور الجديد، رغبته بالتشبث للعيش على ارضه.

من جهته قال عضو جبهة الخلاص المعارضة، جوهر بن مبارك، صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء على الدستور الجديد كانت خالية ، وإن الارقام التي اعلن عنها بالنسبة لنعم لم تكن صحيحة حسب تعبيره.

وأضاف : "أن 75 بالمئة من الشعب التونسي قاطع الاستفتاء على الدستور وكان غير مبالي بالمسار السياسي قدمه قيس سعيد".

واعتبر مبارك، الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي قدمه قيس سعيد بانه فاشل، وذلك بسبب عدم مشاركة 75 بالمئة من التونسيين في هذا الاستفتاء، وفشل الاشارة الالكترونية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6290938

https://www.alalam.ir/news/6290958