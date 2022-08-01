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حماس تحذر من مخطط يستهدف هدم جزء من الأقصى

حماس تحذر من مخطط يستهدف هدم جزء من الأقصى
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من مخطط إسرائيلي يفضي لهدم جزء من المسجد الأقصى المبارك وتغيير معالمه.

العالم ـ فلسطين

ويخطط الاحتلال، وفقا لما نشرته جماعات الهيكل المزعوم على صفحاتها، لتوسيع باب المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين الصهاينة.

وقال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين في بيان صحفي: إن مخطط الاحتلال في باب المغاربة يهدف لتغيير معالم المسجد الأقصى الإسلامية التاريخية، ولزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين، ولتمكين الآليات العسكرية من الدخول إليه وإحكام السيطرة عليه في دقائق معدودة.

وأوضح أن تزامن الكشف عن هذا المخطط، مع الدعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للأقصى في 9 أغسطس الجاري، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، يدق ناقوس الخطر.

وقال إن ذلك يستدعي المزيد من الحشد والرباط وتصعيد المقاومة الشاملة في القدس وفي أرضنا المحتلة، لوقف العدوان والتغوّل ضد أرضنا ومقدساتنا.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل جماعات يوميا عدا الجمعة والسبت، بحماية قوات الاحتلال، وينظمون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية.

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