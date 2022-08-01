تهريب 750 ألف برميل من النفط اليمني المنهوب إلى تايلاند

العالم- اليمن

وأوضح مصدر خاص أن السفينة "ايزابيلا" كانت قد أبحرت من ميناء النشيمة في مديرية رضوم بمحافظة شبوة قبل حوالي اسبوعين وفقا لبرامج تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية .

وبحسب متوسط أسعار البورصة العالمية فإن قيمة هذه الشحنة تصل إلى مايقارب 90 مليون دولار .

وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنة الثانية التي استقبلتها الموانئ التايلاندية خلال شهر، مبيناً أن السفينة اليونانية "أبوليتاريز" وصلت إلى ميناء سيراتشا في نهاية يونيو الماضي قادمة من ميناء الشحر وعلى متنها مليونين ومائتي ألف برميل من الخام اليمني المنهوب من حقول محافظة حضرموت بقيمة تتجاوز ربع مليار دولار .

يشار إلى أن إجمالي هذه الايرادات السيادية النفطية لا يتم توريدها إلى البنك المركزي اليمني كغيرها من مليارات عائدات التصدير خلال السنوات الماضية.