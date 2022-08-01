محلل سياسي: إستراتيجية الإطار التنسيقي تكمن في الحوار

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتظاهرة للإطار التنسيقي دعما للشرعية والحفاظ على المؤسسات الدستورية، أشار عبد الله الى أن كل قادة الكتل السياسية لديها رغبة باستيعاب التصعيد والدعوة الى حوار شامل منوها الى أن الاطار التنسيقي رؤيته الاستراتيجة تكمن في الحوار منوها الى أن الاطار التنسيقي يعتقد أن مسألة سحب ترشح السوداني لرئاسة الوزراء غير صحيحة متوقعا بتغيير السيد السوداني في الساعات الأخيرة.

ونوه عبد الله من ان مسألة ان يسير التيار الصدري باستخدام الشارع والتظاهرات من اجل الضغط على الاطار التنسيقي فان هذه الورقة من الصعب على الاطار التنسيقي أن يتقبلها.

واعتبر عبد الله وجود حالة ازمة ثقة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي مبينا أن هناك مرونة ورغبة من الاطار التنسيقي لاجراء حوار مع التيار الصدري.



وقال عبدالله مشددا على كل القوى السياسية السعي في سبيل الخروج من هذه الازمة الحالية.

وفي بيان له، كان قد دعا الاطار التنسيقي القوى السياسية، والإخوة في التيار الصدري للحوار واصفا ما يجري بالانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، معتبرا ان التطورات الأخيرة أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية، وأضاف أن أي عمل يخالف القانون يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاهلي وسلطة القانون.

وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...