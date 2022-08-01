الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ما أفق حل الأزمة السياسية في العراق اليوم؟

الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد علي الصحاب رئيس مركز الاقليمية للدراسات ان العملية السياسية في العراق تجاوزت كل المسميات والانسداد حتى وصلت للعقم السياسي.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتظاهرة للإطار التنسيقي دعما للشرعية والحفاظ على المؤسسات الدستورية، أشار الصحاب الى أنه يمكن ان تكون كل الطرق لا تؤدي الى الحلول باعتبار ان من كان جزءا من المشكلة لايستطيع ان يكون سببا في الحل.

ولفت الصحاب الى أن الامور في العراق لن تصل الى مرحلة الاقتتال بوجود المرجعية الرشيدة في العراق مشيرا الى أن انعدام الثقة بين المكونات السياسية وصل الى ذروتة داخل البلاد ولا تعاد الا بالحوار.

هذا وفي بيان له، دعا الاطار القوى السياسية، والإخوة في التيار الصدري للحوار واصفا ما يجري بالانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، معتبرا ان التطورات الأخيرة أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية.

وأضاف أن أي عمل يخالف القانون يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاهلي وسلطة القانون، وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.

هذا ويحتشد انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، فيما خرجت اليوم تظاهرة سلمية دعا اليها الاطار التنسيقي دعما للشرعية وحفاظا على مؤسسات الدولة في المنطقة الخضراء دون الدخول الى المنطقة من أجل تجنب الاحتكاك مع انصار التيار الصدري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

العراق: المالكي يدعو متظاهرين دعم الشرعية للالتزام بالقانون

شاهد.. هذا ما يريده الشعب العراقي من القوى السياسية

الشيخ الخزعلي لمتظاهري دعم الشرعية: لا تتقدموا شبرا واحدا داخل الخضراء

العراق: المتحدث باسم الصدر يرد على دعوات الحوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

بكين تكشف عن الصاروخ "قاتل حاملات الطائرات" مع احتدام التوتر حول تايوان

والد الجندي الأسير 'هدار غولدين' يشن هجوما لاذعا على قيادة الاحتلال

كمالوندي: اصدار الأمر بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية

تشاهدون الليلة في بانوراما.. خيارات المرحلة في العراق بعد التظاهرات المضادة