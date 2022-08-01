ما أفق حل الأزمة السياسية في العراق اليوم؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لتظاهرة للإطار التنسيقي دعما للشرعية والحفاظ على المؤسسات الدستورية، أشار الصحاب الى أنه يمكن ان تكون كل الطرق لا تؤدي الى الحلول باعتبار ان من كان جزءا من المشكلة لايستطيع ان يكون سببا في الحل.

ولفت الصحاب الى أن الامور في العراق لن تصل الى مرحلة الاقتتال بوجود المرجعية الرشيدة في العراق مشيرا الى أن انعدام الثقة بين المكونات السياسية وصل الى ذروتة داخل البلاد ولا تعاد الا بالحوار.

هذا وفي بيان له، دعا الاطار القوى السياسية، والإخوة في التيار الصدري للحوار واصفا ما يجري بالانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، معتبرا ان التطورات الأخيرة أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية.

وأضاف أن أي عمل يخالف القانون يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاهلي وسلطة القانون، وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.

هذا ويحتشد انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي بعد اقتحامهم المنطقة الخضراء، فيما خرجت اليوم تظاهرة سلمية دعا اليها الاطار التنسيقي دعما للشرعية وحفاظا على مؤسسات الدولة في المنطقة الخضراء دون الدخول الى المنطقة من أجل تجنب الاحتكاك مع انصار التيار الصدري.

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