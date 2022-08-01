الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس البلغاري يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الرئيس البلغاري يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
الإثنين ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "بي إن تي" التلفزيونية بأن الرئيس البلغاري، رومين راديف، دعا، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معينا حكومة تصريف أعمال.

العالم _ أوروبا

وقدم مجلس الوزراء برئاسة كيريل بيتكوف في نهاية يونيو الماضي استقالته نتيجة لأزمة تشهدها البلاد. وباءت محاولات تشكيل حكومة جديدة بالفشل، ووفقا للدستور، وقع راديف مرسوما بحل برلمان البلاد في 2 أغسطس الجاري. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 2 أكتوبر المقبل.

وبموجب مرسوم آخر، عين الرئيس حكومة تصريف أعمال، تدخل صلاحياتها حيز التنفيذ في 2 أغسطس الجاري. وسيرأسها جيليب دونيف، الذي شغل في السابق منصب وزير العمل.

وعانت بلغاريا من عدم الاستقرار منذ صيف عام 2020، بسبب الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي كان حينها في السلطة دون انقطاع تقريبا منذ عام 2009.

وفي نهاية الانتخابات التشريعية الثالثة لهذا العام، تم تشكيل ائتلاف من 4 أحزاب في ديسمبر الماضي، بمبادرة من كيريل بيتكوف النشط والموالي لأوروبا. لكن هذا التحالف المتباين لم ينج في النهاية من التوترات الداخلية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

روابط ذات صلة

أردنية ترفض مواجهة 'إسرائيلية' في بطولة العالم للتايكواندو

ناشئة إيرانية تتقلد البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو

موسكو تعلن استحالة عمل السفارة الروسية في بلغاريا

موسكو: نرد على طرد 70 دبلوماسيا روسيا من بلغاريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..ماذا سيحدث اذا زارت "بيلوسي" تايوان؟

شاهد.. "هوكشتاين" يزور لبنان على وقع اصداء معادلة كاريش

بكين تكشف عن الصاروخ "قاتل حاملات الطائرات" مع احتدام التوتر حول تايوان

والد الجندي الأسير 'هدار غولدين' يشن هجوما لاذعا على قيادة الاحتلال

كمالوندي: اصدار الأمر بتشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة

القوات الجوية المصرية تنفذ عرضا جويا فوق الأهرامات بمشاركة كوريا الجنوبية