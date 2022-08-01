الرئيس البلغاري يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

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وقدم مجلس الوزراء برئاسة كيريل بيتكوف في نهاية يونيو الماضي استقالته نتيجة لأزمة تشهدها البلاد. وباءت محاولات تشكيل حكومة جديدة بالفشل، ووفقا للدستور، وقع راديف مرسوما بحل برلمان البلاد في 2 أغسطس الجاري. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 2 أكتوبر المقبل.

وبموجب مرسوم آخر، عين الرئيس حكومة تصريف أعمال، تدخل صلاحياتها حيز التنفيذ في 2 أغسطس الجاري. وسيرأسها جيليب دونيف، الذي شغل في السابق منصب وزير العمل.

وعانت بلغاريا من عدم الاستقرار منذ صيف عام 2020، بسبب الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي كان حينها في السلطة دون انقطاع تقريبا منذ عام 2009.

وفي نهاية الانتخابات التشريعية الثالثة لهذا العام، تم تشكيل ائتلاف من 4 أحزاب في ديسمبر الماضي، بمبادرة من كيريل بيتكوف النشط والموالي لأوروبا. لكن هذا التحالف المتباين لم ينج في النهاية من التوترات الداخلية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.