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لابد للاحتلال ان يقلق غاية القلق من رد المقاومة اللبنانية

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

جاء الوسيط الأميركي في قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية أموس هوكشتاين فارضًا شروطَ الكيان الإسرائيلي.

رفَضَ لبنان الشروطَ. هذه. هدَّدَ هوكشتاين.. ردَّت المقاومة بإرسالِ مسيَّراتٍ فوقَ حقْلِ كاريش والمنَصَّةِ الإسرائيلية هناك.

عادَ هوكشتاين لإستدراكِ الموقف وإنقاذِ كيان الإحتلال.. المقاومَةُ إستقبَلَت هوكشتاين برسالَةٍ بسيطة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع الفيديو الذي نشرته المقاومة في لبنان. هنا لدينا تغريدة من "جومانة قبيسي" وفي: لى عهدها المقاومة جاهزة لحماية سيادة لبنان وحفظ حقوقه، وعلى وعد سيدها بأن العدو لا يمكنه الاستفادة من الغاز والنفط في البحر ما لم يستفد لبنان من ثروته النفطية.

"أبو علي المؤيد" بدوره علق: لابد لإسرائيل ان تقلق غاية القلق ليس فقط لان حزب الله يمتلك القدرة على الهجوم بل لانه يمتلك الارادة الجادة لذلك.

أما "يورغو عبود" فكتب: الرسالة الموجهة للولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي واضحة! تضييع الوقت غير مناسب، اعترفوا بثرواتنا كرمالنا وكرمالكم لأن لبنان والمقاومة حاضرون لأي مواجهة.

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