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الصين: على أمريكا التوقف عن سياسة "الضغط الأقصى" الخاطئة ضد إيران

الصين: على أمريكا التوقف عن سياسة
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

 تعليقا على إعطاء إيران فرصة جديدة لأمريكا لتبدي حسن نيتها في المفاوضات النووية، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "جائو ليجيان": لقد تسببت أمريكا في تأزيم المحادثات النووية فعليها أن تصحح سياستها الخاطئة المتمثلة في "ممارسة الضغط الأقصى" ضد إيران.

العالم - ايران

واضاف ليجيان في مؤتمر صحفي ردا على سوال مراسل شبكة فونيكس الصينية ان المساعي لاستئناف المفاوضات النووية بلغت مرحلتها الحساسة وعلى الجانبين الالتزام بتعهداتهما في مسار المفاوضات وبذل المساعي الدبلوماسية للتوصل الى اجماع بشان القضايا العالقة.

واكد بانه يتحتم على امريكا بصفتها مفتعلة الازمة في موضوع النووي الايراني ان تصحح سياستها خاطئة المتمثلة في "ممارسة الضغط الأقصى" ضد إيران وان تهتم لمطاليب ايران الشرعية والمنطقية.

واشار الى ان ذلك سيسهل المضى قدما في طريق المفاوضات النووية للتوصل الى نتيجة في المستقبل القريب.

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الصين: على أمريكا التوقف عن سياسة "الضغط الأقصى" الخاطئة ضد إيران

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