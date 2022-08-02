شاهد.. أغرب مكان للظواهري حينما اصطادته القوات الامريكية

خاص بالعالم

الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن بلاده نفذت عملية تم بموجبها قتل الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول لتحقيق ما أسماه العدالة لقتلى هجمات سبتمبر الفين واحد عشر.



وقال بايدن: "يوم السبت وبناء على توجيهاتي نفذت الولايات المتحدة بنجاح غارة في العاصمة الأفغانية كابول وتم قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري".

وبشأن العملية قال مسؤولون أميركيون إن استخبارات بلادهم حددت قبل عدة أشهر المنزل الذي انتقلت له أسرة الظواهري ورصدته في شرفة المنزل عدة مرات، وبعد تحقيقات حول طبيعة المنزل وطبيعة بنائه والتداعيات المحتملة لعملية الاغتيال تم استهداف الرجل بصاروخين من طراز هيل فاير أطلقا من طائرة مسيرة لم يسفرا عن كبيرة في المنطقة المستهدفة

والظواهري البالغ من العمر واحدا وسبعين عاما ولد في مصر لأسرة فيها العديد من الأطباء ورجال الدين وتخرج طبيبا جراحا من جامعة عين شمس المصرية قبل أن ينتقل لبيشاور الباكستانية في ثمانينيات القرن الماضي حيث التقى زعيم جماعة القاعدة أسامة بن لادن

ويتهم الظواهري بأنه العقل المدبر للعديد من عمليات القاعدة وخاصة هجمات الحادي عشر من سبتمبر الفين وواحد وظل متواريا عن الأنظار منذ تلك الفترة، حيث رصدت واشنطن جائزة قدرها خمسة وعشرون مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله

تولى قيادة جماعة القاعدة بعد اغتيال القوات الأميركية لزعيمها الأول بن لادن في ضربة جوية على الأراضي الباكستانية عام الفين واحد عشر

وعقب العملية اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حركة طالبان بخرق اتفاق الدوحة بشكل صارخ عبر استضافة الظواهري في أفغانستان، فيما اتهمت طالبان واشنطن بخرق اتفاقات الدوحة عبر شن غارة داخل الأراضي الأفغانية

ويؤكد الخبراء أن عملية الاغتيال هذه هي مجرد دعاية انتخابية دأب الرؤساء الأميركيون السابقون على تكرارها، ففي عهد جورج بوش تمت تصفية أبو مصعب الزرقاوي، وفي عهد باراك أوباما قتل أسامة بن لادن وفي عهد دونالد ترامب تم اغتيال أبو بكر البغدادي.