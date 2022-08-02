تونس تعرب عن تضامنها مع ليبيا في حادث انفجار شاحنة وقود

العالم - تونس

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، تتابع تونس عن كثب تداعيات هذا الحادث الأليم، وهي على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء.

وتسبب انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدة بنت بيه جنوب ليبيا، يوم أمس، بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس" إن "حصيلة انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدة بنت بيه، تسببت على الأقل في مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 بينهم حالات حرجة".

وتقع بلدة بنت بيه التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها التي تعد أكبر مدن جنوب ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 750 كيلومترا.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن سبها، بأن عدد الضحايا "ربما يتجاوز سبعة قتلى و60 جريحا".

وعن تفاصيل الحادثة، قال المسؤول بمديرية أمن سبها:"فجر اليوم انقلبت شاحنة نقل وقود على الطريق الرئيسي لبلدة بنت بيه، وعقب انقلابها تجمع العشرات من المدنيين سكان المنطقة حول الشاحنة، وقاموا بملء غالونات صغيرة يحملونها من الشاحنة مباشرة، وبعد مرور نصف ساعة انفجرت الشاحنة وهم متجمعون حولها".