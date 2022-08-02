غريب أبادي: لجنة حقوق الإنسان الإسلامية تمنح جائزة الى شيرين ابوعاقلة

العالم - ايران

وقال غريب آبادي اليوم الثلاثاء خلال مراسم منح جائزة حقوق الإنسان الإسلامية: تم ترشیح 35 شخصا من 22 دولة للحصول على هذه الجائزة.

ولفت الى ان مانديلا مانديلا كان ضمن الفائزين بهذه الجائزة لمواقفه الحاسمة في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله ضد عنصرية الكيان الصهيوني كونه من ومن رواد هولاء المناضلين.

وجائزة حقوق الإنسان الإسلامية هي جائزة مقدمة من لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الناشطين في مجال حقوق الإنسان أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون.

ويهتم المعنيون بمنح هذه الجائزة بمختلف المجالات المتعلقة بحقوق الانسان بما فيها الاعمال التنويرية لفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحركات التحررية والنضالية ضد الجماعات الإرهابية لنيل الاستقلال والحرية وسيادة القانون والعدالة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبدات مراسم منح الجائزة اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، بحضور رئيس السلطة القضائية ومجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى طهران.