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المنجز في تقديم الاغاثة لمتضرري الفيضانات الأخيرة

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

على مدى الأيام الأخيرة شهدت العديد من المحافظات الإيرانية هطول أمطار موسمية غزيرة، فيما لا يزال عدد آخر من مناطق البلاد يشهد إطلاق تحذير من اللون الأحمر بحدوث فيضانات جديدة.  

العالممن إيران

اعتبارا من يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من تموز يوليو الماضي ومع وصول منخفض جوي محمل بأمطار صيفية موسمية إلى إيران تم إصدار تحذير من مستوى اللون الأحمر من قبل منظمة الأرصاد الجوية في مختلف المحافظات، بما في ذلك هرمزغان وسيستان وبلوشستان وفارس، فيما تم وضع مختلف الفرق الإغاثية في حالة تأهب قصوى.

كما تم إنشاء مقار للأزمات في جميع المدن والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية التامة لمواجهة الأزمة. كما أوعز الرئيس الإيراني ومنذ بداية الأزمة بإستخدام مختلف المرافق والإمكانيات المتاحة لعمليات الإنقاذ.

ونسلط الضوء في برنامج من إيران" على آخر أوضاع عمليات إغاثة المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق عديدة في إيران.

ونبحث في البرنامج في آخر أوضاع إغاثة متضرري الفيضانات في إيران؟ وعن نطاق هذه الفيضانات ووسعتها والأضرار المترتبة عليها؟ وما هي المحافظات الأكثر تضرراً والتي تواجه أصعب الظروف؟

والتوقعات بشأن إمكانية حدوث فيضانات في الأيام القادمة؟متى ستنتهي عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات؟

ضيف الحلقة من برنامج"من إيران":

-الدكتور مهدي ولي بور رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر في إيران

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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المنجز في تقديم الاغاثة لمتضرري الفيضانات الأخيرة

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