الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن

إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، بقمع صهيوني شديد لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة بيت دجن شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن" 22 مواطنًا أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، و75 أصيبوا بالاختناق بالغاز السام".

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس دعت ل"لمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وسلب الأراضي".

وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال يوليو/تموز المنصرم، تصاعدًا في عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

وتنوعت أعمال المقاومة بين الاشتباكات المسلحة خاصة في نابلس وجنين، والفعل الشعبي المقاوم، وأضحت المواجهات والعمليات العسكرية حاضرة يوميًّا، وفي مختلف مدن الضفة وقراها.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) صهيونيا.

وحسب التقرير، "واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة".

روابط ذات صلة

اصابة 4 مستوطنين بانقلاب سيارتهم اثر اطلاق النار عليهم

اصابة واختناق عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان "استفزاز صرف"

1100 منتج في مختلف المجالات الصناعية ايران.. افتتاح معرض القدرات الاقتصادية والانتاجية لوزارة الدفاع

حماس: الحي الاستيطاني غرب جنين عدوان صهيوني جديد

بدء محاكمة يميني متطرف بتهمة الإرهاب في فرانكفورت الألمانية

لجنة الانتخابات بباكستان تتهم حزب "عمران خان" بتلقي أموال غير مشروعة

إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين