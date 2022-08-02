الكرملين: زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان "استفزاز صرف"

العالم - روسيا

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ"زعزعة العالم" من خلال إحداث توترات بشأن تايوان، حيث يثير احتمال زيارة بيلوسى إلى تايبيه غضب بكين، التى تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وفى منشور عبر "تليجرام"، كتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "واشنطن تزعزع العالم. لم يحل أى نزاع فى العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".

وبدأت بيلوسى جولة آسيوية، هذا الأسبوع، تزيد من منسوب التوتر بين واشنطن وبكين، وسط أنباء عن زيارة غير مؤكدة إلى تايوان، حيث شددت الصين، اليوم الثلاثاء، على موقفها الرافض للزيارة، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأميركى سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن فى حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

بينما تمركزت، اليوم، أربع سفن حربية أمريكية، بما فى ذلك حاملة الطائرات رونالد ريغان، في المياه شرق جزيرة تايوان في عمليات انتشار "روتينية" قبيل وصول بيلوسي للجزيرة.