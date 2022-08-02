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"الترويكا" ترحب بتأكيد مسؤولي السودان سعيهم تشكيل حكومة مدنية

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

رحبت دول الترويكا، الثلاثاء، بتأكيدات العسكريين والمدنيين في السودان على سعيهم لتشكيل حكومة يقودها مدنيون.

العالم - السودان

وقالت دول الترويكا "المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج"في بيان إنه يتعين على الجيش السوداني "الوفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد حال تشكيل حكومة مدنية".

وأضاف البيان أن الحكومة السودانية "لن تتمتع بأية مصداقية دون الاستناد لاتفاق سياسي شامل".

وأمس، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" بأن جيش البلاد "صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

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