زيارة بيلوسي لتايوان هو تحد كبير لبكين لكن الصين ليست لقمة سائغة

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير في الشؤون الدولية محمد ناصر اليمني في حوار مع قناة العالم إن الولايات المتحدة الاميركية في هذه السنوات الاخيرة وآخر سنتين او ثلاث سنوات بدأت تراوغ الصين وتراوغ روسيا وشاهدنا ما فعلته الولايات المتحدة الاميركية مع روسيا.

واضاف اليمني: اما الجانب الآخر ونتكلم عن الصين وزيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى تايوان فالتداعيات كثيرة جدا بخصوص هذا الشأن في ظل الصدام بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الاقتصادية والعسكرين بين البلدين، والحرب الكونية بين اميركا وبين روسيا والصين.

وتابع: الصين هي قوة اقتصادية وغزت العالم بدون استثناء وقوة عسكرية كبيرة ولكن الآن الولايات المتحدة الاميركية تلعب على اوتار كثيرة، تلعب ان الصين تنشغل بقضية تايوان عن روسيا وهذه جزئية اما الجزئية الاخرى هي تريد التوغل كثيرا في المنطقة سواء على المستوى الإقليمي او الدولي، اما الجزئية التي اراها هي حرب جو بايدن على الصين بخصوص الدولار سيما ان الصين غزت العالم بإقتصادها.

واعتبر اليمني هذه الزيارة بأنها تحد كبير من قبل الولايات المتحدة الاميركية للصين، لان الولايات المتحدة الاميركية هي تلتقط انفاسها الاخيرة وتريد الاستمرار في الاحادية القطبية لكن الان المعالم تغيرت كثيرا، والصين سوف ترد، رغم ان اوروبا او اسيا في هذا التوقيت الحرج لا تحتمل اي حرب اخرى، ولكن الولايات المتحدة الاميركية لا تفكر في اي شيء سوى اخضاع روسيا والصين من كل الاتجاهات، مؤكدا ان الصين ليست لقمة سائغة للولايات المتحدة.