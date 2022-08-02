تنظيم 4 معارض إيرانية في قطر قريبا

العالم - ايران



وفي تصريحه من محافظة فارس (جنوب) اليوم الثلاثاء أكد "بيلتن" ضرورة الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة داخل السوق القطرية على هامش مونديال 2022.

وأوضح أنه سيتم في هذا السياق، تنظيم 4 معارض إيرانية حصرية لمنتجات، السجاد والحرف اليدوية والأغذية والمجففات والذهب والمجوهرات.

وفيما لفت إلى "العلاقات التجارية الجيدة والقديمة" بين محافظة فارس وقطر، بيّن هذا المسؤول بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، أن: استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم 2022 تتيح فرصا كثيرة، وبما يلزم على قطاعاتنا المختلفة ولاسيما التجارية والاستثمارية اتباع بعض المعايير التي تتيح لها الحضور بقوة في أسواق هذا البلد.

وأضاف أنه منذ الإعلان عن إقامة المونديال في قطر، اتخذت طهران خطوات كثيرة ولاسيما في عهد حكومة "آية الله رئيسي"، لتوسيع نطاق التعاون مع الدوحة، حيث توفرت أجواء مناسبة عقب الزيارات المتبادلة وتأسست في ضوء ذلك لجنة تجارية برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية، وبهدف الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة على هامش المونديال.