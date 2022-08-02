العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من الريف الشرقي للمحافظة لـسانا أن مجموعات مسلحة تابعة لـ“قسد” خطفت طفلين من أهالي بلدة الطيانة لا يتجاوز عمراهما الـ13 عاماَ لسوقهما إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وبينت المصادر أن أهالي بلدتي الطيانة والعزبة خرجوا في مظاهرات ضد “قسد” وقاموا بقطع الطرقات وإحراق إطارات السيارات في شوارع البلدتين مطالبين بوقف عمليات اختطاف الأطفال والشبان وخروج “قسد” والاحتلال الأمريكي من المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” كثفت خلال الفترة الأخيرة من عمليات الخطف في إطار الحملة الواسعة التي أطلقتها لسوق الشباب إلى التجنيد الإجباري في صفوفها وزجهم في معسكراتها في البلدات والمدن التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية.