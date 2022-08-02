غروسي: برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة جدا

العالم – إيران



وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة جدًا.

وبحسب وكالة رويترز، زعم رافائيل غروسي، الذي كان يتحدث للصحفيين، أن "برنامج إيران النووي يتوسع من حيث الطموحات والقدرات".

وجاءت تصريحات المدير العام للوكالة الذرية بعد يوم من إعلان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، أنه تم الإيعاز بتدشين وحقن الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك أجهزة متطورة، وذلك في سياق تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية، وقد تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الموضوع فيما سبق.

ويأتي تحرك إيران في ضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي عقب أصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً في 18 يونيو من العام الجاري اتهم فيه إيران بعدم التعاون في القضية النووية.

وفي اليوم نفسه، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً أعلنت فيه تعليق تشغيل عدد من الكاميرات الأمنية الإضافية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

وتأتي هذه التطورات فيما تعطلت مفاوضات رفع الحظر في فيينا منذ عدة أشهر.

وحاولت الإدارة الاميركية منذ بداية هذه المفاوضات، وبدلاً من اقتراح مبادرات عملية لإحراز تقدم في المحادثات، حاولت مراراً وتكراراً اتهام مختلف الأطراف بإبطاء عملية المفاوضات وخلق عقبات في طريقها.

ولجأت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، وفي سياق عملياتها الإعلامية والنفسية المستمرة بعد توقف مفاوضات فيينا، إلى تقديم تبريرات مختلفة لإلقاء اللوم على إيران بدلاً من الوفاء بالتزاماتها بإحياء الاتفاق النووي.