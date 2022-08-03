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راشد الغنوشي يمثل اليوم للتحقيق أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة

راشد الغنوشي يمثل اليوم للتحقيق أمام فرقة الحرس الوطني بالعوينة
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سامي الطريقي، أن الغنوشي سيمثل، صباح الأربعاء، أمام إحدى الفرق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة تونس للتحقيق.

العالم - تونس

ويأتي الاستماع إلى الغنوشي على خلفية ما جاء في اتهام لنقابة أمنية في كلمة التأبين التي ألقاها في شهر فبراير/شباط الماضي بمدينة تطاوين جنوب تونس، إثر وفاة المدير السابق لمكتب الجزيرة، فرحات لعبار، ونسب إليه أنه قال "كان شجاعا لا يخشى فقرا ولا حاكما ولا طاغوتا، لا يخشى إلا الله"، بحسب الاتهام، وقد يتم للاستماع إليه بسبب استعمال كلمة "طاغوت".

وأوضح الطريقي أنه يجري في الآونة الأخيرة تحريك بعض الملفات ضد الغنوشي لأسباب سياسية، وأن الاستماع له هذه المرة يتزامن مع موقفه وتصريحاته بخصوص الاستفتاء.

وقال الطريقي إن لجنة الدفاع ستتولى الرد وتوضيح هذه التصريحات التي تعود إلى فترة كان فيها الراحل يناضل قبل الثورة.

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