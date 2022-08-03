التجارة بين ايران وعمان نمت 80% في الاشهر الـ 4 الأخيرة

العالم - ايران

وأشار هذا المسؤول الى نمو التجارة بين طهران ومسقط وقال: ان استراتيجية الحكومة الحالية تقوم على اساس تنمية التجارة وخاصة تطوير التبادل التجاري مع الدول الجارة وتسهيل عملية تنمية العلاقات التجارية.

وتطرق " بيمان باك" في كلمته الى نمو التجارة بين ايران وعمان في العام الماضي، مؤكدا أن التجارة بين البلدين شهدت نموا بلغ 60% حيث شهدت خلال الاشهر الـ 4 الاولى من العام الجاري نموا بلغ اكثر من 80 % قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية على تصدير ايران سلع بلغت قيمتها حوالي 415 مليون دولار خلال الاشهر الـ 4 الاولى من العام الحالي، في حين بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى عمان 185 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.