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التجارة بين ايران وعمان نمت 80% في الاشهر الـ 4 الأخيرة

التجارة بين ايران وعمان نمت 80% في الاشهر الـ 4 الأخيرة
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية " علي رضا بيمان باك " في كلمته التي القاها اليوم الاربعاء أمام ملتقى الفرص واساليب الصادرات الى عمان الذي عقد في معرض طهران الدولي، أن التجارة بين ايران وعمان شهدت نموا بلغ 80% خلال الاشهر الـ 4 الماضية قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

العالم - ايران

وأشار هذا المسؤول الى نمو التجارة بين طهران ومسقط وقال: ان استراتيجية الحكومة الحالية تقوم على اساس تنمية التجارة وخاصة تطوير التبادل التجاري مع الدول الجارة وتسهيل عملية تنمية العلاقات التجارية.

وتطرق " بيمان باك" في كلمته الى نمو التجارة بين ايران وعمان في العام الماضي، مؤكدا أن التجارة بين البلدين شهدت نموا بلغ 60% حيث شهدت خلال الاشهر الـ 4 الاولى من العام الجاري نموا بلغ اكثر من 80 % قياسا لنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية على تصدير ايران سلع بلغت قيمتها حوالي 415 مليون دولار خلال الاشهر الـ 4 الاولى من العام الحالي، في حين بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى عمان 185 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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