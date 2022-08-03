إيران تقترح تشكيل ائتلافات فنية وهندسية مشتركة مع رابطة الدول المستقلة

العالم - ايران

وأشار قاسمي خلال لقائه رئيس مجلس إدارة النقل والشحن في رابطة الدول المستقلة (CIS) "بوري كريموف"، إلی تقدم وقدرات الشركات الفنية والهندسية في البلاد على الرغم من الحظر الجائر الذي فرضه الغرب عليه وأقترح تشكيل ائتلافات مشترکة ثنائية أو متعددة الأطراف من الشركات الفنية والهندسية بين إيران ورابطة الدول المستقلة (CIS) بهدف ضمان مصالح الجانبين.

من جانبه، اقترح كريموف خلال الاجتماع، مشاركة الشركات الإيرانية في مشاريع بناء الطرق بالدول الأعضاء لهذه الرابطة.

وأکد الجانبان على تبادل القدرات بينهما في مجال النقل والترانزيت.

وأشار نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية "شهريار أفندي زاده"، خلال الاجتماع إلى الموقع الجغرافي الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووقوعها على مسار ممر "شمال-جنوب" وممر "شرق-غرب" ، معلنا استعداد البلاد، لتعزيز التعاون مع هذه الدول لوصولها إلى المياه الحرة ومنها الخليج الفارسي وبحر عمان.

يذكر أن رابطة الدول المستقلة أو (CIS) هي منظمة دولية تقع في أوراسيا تضم عشر جمهوريات سوفياتية سابقة، تأسست في 8 ديسمبر 1991، من قبل ثلاث دول هي روسيا، أوكرانيا، روسيا البيضاء، ومقرها يقع في مدينة مينسك، روسيا البيضاء.

وليست الرابطة ليست مجرد تنظيم رمزي، بل منظمة لها أهداف تشمل التجارة والتمويل والقوانين والأمن، كما أنها تعمل على تعزيز الديمقراطية في دول الرابطة. هناك تسع دول أعضاء كاملة العضوية في الاتحاد وهي روسيا وبيلاروسيا ومولدافيا، وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازخستان وطاجكستان وقرغيزستان.